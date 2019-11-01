Українка Снігур посіла друге місце в світовому тенісному рейтингу

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Дарія Снігур
Дарія Снігур / Фото з відкритих джерел

Українська тенісистка Дарія Снігур піднялася на дві позиції вгору в рейтингу ITF Junior, показавши свій найкращий результат в кар'єрі.

В останній раз представниця України завершувала сезон в топ-10 в 2017 році, коли Марта Костюк виграла Підсумковий "Мастерс" сезону і також піднялася на другу позицію в рейтингу.

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Раніше подібне вдавалося ще чотирьом українським тенісисткам:

2004: Катерина Бондаренко – друге місце;
2006: Христина Антонійчук – шосте місце;
2010: Еліна Світоліна – друге місце;
2016: Даяна Ястремська – восьме місце.

У цьому сезоні 17-річна киянка зіграла на шести юніорських турнірах: в січні Снігур дійшла до третього кола в Траралгоні і потім стала півфіналісткою Australian Open, в червні зіграла у чвертьфіналі Ролан Гаррос, а в липні виграла титули в Рохемптоні і на Вімблдоні.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Теніс
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