Українка Снігур вийшла у фінал Вімблдону серед юніорок

Українська тенісистка Дар’я Снігур вийшла у фінал юніорського Вімблдону. Снігур вперше зіграє у фіналі такого рівня.

У півфіналі Вімблдону Дар’я Снігур фактично знищила першу сіяну 18-річну американку Емму Наварро.

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Для перемоги Снігур знадобилося менше, аніж година – 45 хвилин. Українка виграла з рахунком 2:0 (6:3, 6:0).

Українська тенісистка перевершила своє досягнення на турнірах із серії Великого шолому. На Відкритому чемпіонаті Австралії цього року вона дійшла до півфіналу.

Раніше до стадії фіналу доходили чотири представниці України: Тетяна Перебійніс, Катерина Бондаренко, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Титул підкорився тільки Бондаренко.

У фіналі Снігур зустрінеться з переможцем пари Діана Паррі (Франція) – Алекса Ноел (США).