Українка Снігур, яка виграла Вімблдон, вийшла у фінал Підсумкового турніру

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Дар'я Снігур
Дар'я Снігур / twitter.com/ITF_Tennis

Українська тенісистка Дар'я Снігур вийшла у фінал юніорського Підсумкового турніру, який відбувається у Китаї. Україна здолала Харрікейн Тайру Блек.

Дар'я Снігур – Харрікейн Тайра Блек 2:0 (6:0, 6:2)

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Українській тенісистці знадобилося менше ніж година, щоб обіграти представницю США. Снігур програла два стартові гейми в другому сеті, після чого знову виграла шість геймів поспіль.

Півфінальний матч тривав усього 56 хвилин. 

У фіналі 17-річна українка зіграє проти лідера юніорського рейтингу Діан Паррі з Франції. У липні Дар'я обіграла француженку у півфіналі трав'яного турніру першої категорії в Рохемптоні.

Снігур буде другою українкою, яка зіграє у фіналі юніорського Підсумкового турніру. У 2017 році чемпіонкою змагань стала Марта Костюк.

Успішний сезон Снігур

У цьому сезоні Дар'я зіграла всього на шести юніорських турнірах: у січні киянка дійшла до третього кола в Траралгоні й потім стала півфіналісткою Australian Open.

У червні Снігур зіграла у чвертьфіналі Ролан Гаррос, а в липні виграла титули в Рохемптон і на Вімблдоні.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Теніс Новини Спорту
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