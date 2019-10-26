Українка Снігур, яка виграла Вімблдон, вийшла у фінал Підсумкового турніру

Українська тенісистка Дар'я Снігур вийшла у фінал юніорського Підсумкового турніру, який відбувається у Китаї. Україна здолала Харрікейн Тайру Блек.

Дар'я Снігур – Харрікейн Тайра Блек 2:0 (6:0, 6:2)

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Українській тенісистці знадобилося менше ніж година, щоб обіграти представницю США. Снігур програла два стартові гейми в другому сеті, після чого знову виграла шість геймів поспіль.

Півфінальний матч тривав усього 56 хвилин.

У фіналі 17-річна українка зіграє проти лідера юніорського рейтингу Діан Паррі з Франції. У липні Дар'я обіграла француженку у півфіналі трав'яного турніру першої категорії в Рохемптоні.

The girls' final is set!@dparry02 will take on Daria Snigur for the #ITFWorldTennisTour Junior Finals girls' title



Parry defeated compatriot Elsa Jacquemot 6-3 6-3, while Snigur saw off Hurricane Tyra Black 6-0 6-2 pic.twitter.com/QmYEzkyLiY — ITF (@ITF_Tennis) 26 октября 2019 г.

Снігур буде другою українкою, яка зіграє у фіналі юніорського Підсумкового турніру. У 2017 році чемпіонкою змагань стала Марта Костюк.

Успішний сезон Снігур

У цьому сезоні Дар'я зіграла всього на шести юніорських турнірах: у січні киянка дійшла до третього кола в Траралгоні й потім стала півфіналісткою Australian Open.

У червні Снігур зіграла у чвертьфіналі Ролан Гаррос, а в липні виграла титули в Рохемптон і на Вімблдоні.