Українка Снігур, яка виграла Вімблдон, вийшла у фінал Підсумкового турніру
Українська тенісистка Дар'я Снігур вийшла у фінал юніорського Підсумкового турніру, який відбувається у Китаї. Україна здолала Харрікейн Тайру Блек.
Дар'я Снігур – Харрікейн Тайра Блек 2:0 (6:0, 6:2)
Читайте також: Еліна Світоліна отримала суперниць на Підсумковому турнірі, який виграла минулого року
Українській тенісистці знадобилося менше ніж година, щоб обіграти представницю США. Снігур програла два стартові гейми в другому сеті, після чого знову виграла шість геймів поспіль.
Півфінальний матч тривав усього 56 хвилин.
У фіналі 17-річна українка зіграє проти лідера юніорського рейтингу Діан Паррі з Франції. У липні Дар'я обіграла француженку у півфіналі трав'яного турніру першої категорії в Рохемптоні.
Снігур буде другою українкою, яка зіграє у фіналі юніорського Підсумкового турніру. У 2017 році чемпіонкою змагань стала Марта Костюк.
Успішний сезон Снігур
У цьому сезоні Дар'я зіграла всього на шести юніорських турнірах: у січні киянка дійшла до третього кола в Траралгоні й потім стала півфіналісткою Australian Open.
У червні Снігур зіграла у чвертьфіналі Ролан Гаррос, а в липні виграла титули в Рохемптон і на Вімблдоні.