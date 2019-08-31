Українка Снігур зіграє у третьому фіналі турніру ITF в сезоні

Українська тенісистка Дарія Снігур вийшла в фінал турніру ITF W25, що триває в Ізраїлі.

У півфінальному поєдинку наша спортсменка обіграла представницю Франції Вікторію Мунтян. Підсумковий рахунок – 6:3, 6:2, повідомляє btu.org.ua.

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За головний трофей турніру, вже третій титул у її кар’єрі в цьому році, українка буде боротися з переможницею зустрічі між четвертою сіяною Сарою-Ребекою Секуліч з Німеччини і другою ракеткою змагань, британкою Майєю Лумсден.

Нагадаємо, що в березні Снігур виграла 15-тисячник в Єгипті, а в квітні виграла 25-тисячник в Японії.

На даний момент перемога Снігур на юніорському Вімблдоні є головною в кар'єрі – раніше найкращим результатом 17-річної українки був півфінал юнацького Australian Open.