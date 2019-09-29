Українка Собчук зупинилася за крок від медалі на 50 км "пекельного" ЧС з легкої атлетики

У Досі були розіграні перші медалі 17-го чемпіонату світу з легкої атлетики.

Українка Олена Собчук в спортивній ходьбі на 50 кілометрів зайняла четверте місце з 4-хвилинним відставанням від топ-3, Христина Юдкіна в цій же дисципліні фінішувала на шостій позиції.

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У чоловіків в спортивній ходьбі на 50 км українець Мар’ян Закальницький фінішував 9-м з найкращим результатом в сезоні – 4:12:28. Золото на цій дистанції виграв японець Юсуке Сузукі – 4:04:20.

Ще один українець Іван Бензерук тривалий час тримався поряд із Закальницьким, але вочевидь взяв зависокий темп і фінішувати не зумів. А Валерій Літанюк став 25-м – 4:42.18.

Нагадаємо, у фіналі змагань з метання молота українка Ірина Климець посіла 5-е місце і встановила особистий рекорд.