Українка стала найкращою баскетболісткою Європи

Українка Аліна Ягупова визнана найкращою баскетболісткою найпрестижнішого жіночого турніру – Євроліги. Ягупова виступає за турецький клуб "Фенербахче".

Як повідомляє офіційний сайт ФІБА, 28-річна Ягупова стала MVP сезону жіночої Євроліги 2019/20.

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Ягупова посіла друге місце в голосуванні серед тренерів та перші місця в опитуваннях серед медіа та вболівальників.

Що таке MVP? Most Valuable Player – почесне звання, що надається у низці командних видів спорту гравцеві, який приніс найбільшу користь своїй команді протягом турніру.

У битві за звання найціннішої гравчині сезону капітанка збірної України з баскетболу випередила Емму Меессеман та Аліссу Томас.

У сезоні 2019/20 Аліна набирала в середньому 21,3 очко, виконувала 5,7 підбирання, робила 5,5 асистів за 35 хвилин на паркеті.

Відео результативних дій Ягупової

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