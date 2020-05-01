24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Українка стала найкращою баскетболісткою Європи

- Читать новость на русском
Аліна Ягупова
Аліна Ягупова / fiba.basketball

Українка Аліна Ягупова визнана найкращою баскетболісткою найпрестижнішого жіночого турніру – Євроліги. Ягупова виступає за турецький клуб "Фенербахче".

Як повідомляє офіційний сайт ФІБА, 28-річна Ягупова стала MVP сезону жіночої Євроліги 2019/20.

Читайте також Капітан збірної України порівняв людей, які не носять маски, з мавпами: фото

Ягупова посіла друге місце в голосуванні серед тренерів та перші місця в опитуваннях серед медіа та вболівальників.

Що таке MVP? Most Valuable Player – почесне звання, що надається у низці командних видів спорту гравцеві, який приніс найбільшу користь своїй команді протягом турніру.

У битві за звання найціннішої гравчині сезону капітанка збірної України з баскетболу випередила Емму Меессеман та Аліссу Томас.

У сезоні 2019/20 Аліна набирала в середньому 21,3 очко, виконувала 5,7 підбирання, робила 5,5 асистів за 35 хвилин на паркеті.

Відео результативних дій Ягупової

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Баскетбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Смертельна аварія Сенни – як розбився легендарний гонщик: моторошне ретровідео
сьогодні , 13:08 Смертельна аварія Сенни – як розбився легендарний гонщик: моторошне ретровідео
Михайло Гема
Коронавірус може вплинути на чемпіонат світу 2022: несподівана заява УЄФА
сьогодні , 12:40 Коронавірус може вплинути на чемпіонат світу 2022: несподівана заява УЄФА
Михайло Гема