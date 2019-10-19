Українка Старікова стала віцечемпіонкою Європи в спринті

Українська велогонщиця Олена Старікова виборола срібну медаль на Чемпіонаті Європи в голландському Апелдорні

У фіналі українка поступилася росіянці Анастасії Войновій. Для України це перша медаль на Чемпіонаті Європи 2019 року.

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Щодо Старікової, то в неї це вже третя нагорода у 2019 році. І третя – срібна. До цього вона була другою на Чемпіонаті світу в гіті на 500 метрів, а також вигравала срібну медаль на II Європейських іграх в Мінську в цій же дисципліні. Натомість наприкінці 2018 року в Берліні вона перемогла на етапі Кубку світу.