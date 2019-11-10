Українка Старікова виборола бронзу на етапі Кубка світу з велотреку в Глазго
Українка Олена Старікова взяла бронзу на етапі Кубка світу з велотреку в Глазго, Великобританія.
У спринтерській гонці Старікова перемогла в дуелі за бронзу німкеню Лею Софі Фрідріх.
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Результати решти українців були скромніші. Роман Гладиш зайняв 17-е місце в чоловічому скретчі. Віталій Гриньов став останнім в омніумі. У командній гонці переслідування українці (Гриньов, Джус, Гладиш, Щербань) навіть не пройшли кваліфікацію.
Також у жіночому кейріні Любов Басова виявилася 11-ю. У командному спринті Старікова і Басова не пройшли кваліфікацію.
Спорт 24 писав, що у жовтні Старікова виборола срібну медаль на чемпіонаті Європи в голландському Апелдорні. У фіналі українка поступилася росіянці Анастасії Войновій.