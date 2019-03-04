Українка Старікова вперше за 11 років виборола для України медаль чемпіонату світу з велотреку

10 Читать новость на русском
Олена Старікова
Олена Старікова / Фото з відкритих джерел

Українська велосипедистка Олена Старікова завоювала срібло на чемпіонаті світу з велотреку в польському Прушкуві.

Українка показала другий результат в гіті на 500 метрів, програвши переможниці 0,295 секунди. Вона поступилася півсекунди лише чемпіонці – Дарії Шмельовій з Росії.

Читайте також: Олена Старікова – найкраща спортсменка січня в Україні

Варто зауважити, що Старікова принесла українській збірній першу нагороду на чемпіонаті світу з велотреку з 2008 року.

Напередодні у третій день ЧС Старікова посіла 5 місце в індивідуальному спринті, а Любов Басова не кваліфікувалася до 1/16 фіналу і стала 30-ю.

За підсумками сезону 2018/19 Старікова виграла загальний залік Кубка світу з велотреку. В парі з Любов'ю Басовою вона також стала другою у загальному заліку командного спринту.

Що таке гіт

Це вид індивідуальної велотрекової гонки на час. Старт може здійснюватися з місця або з ходу. Завдання велогонщика – найбільш швидке подолання дистанції за рахунок якнайшвидшого розвитку максимальної швидкості і підтримки її до фінішу.

Ця дисципліна не вимагає особливої тактики – необхідні лише сила і техніка. Результат фіксується з точністю до тисячних часток секунди.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Рейтинг кандидатів у президенти: соціологи оприлюднили нові результати
сьогодні
24260
Теги: Спорт Велоспорт
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращий гол 20-го туру УПЛ: опитування читачів Спорт24
сьогодні 14:29 Найкращий гол 20-го туру УПЛ: опитування читачів Спорт24
23
Стюарди під час львівського дербі не змогли піймати фаната, який вибіг на поле: курйозне відео
сьогодні 13:09 Стюарди під час львівського дербі не змогли піймати фаната, який вибіг на поле: курйозне відео
2632
Український екс-нападник "Шахтаря" та "Динамо" забив переможний гол у Туреччині: відео
сьогодні 12:39 Український екс-нападник "Шахтаря" та "Динамо" забив переможний гол у Туреччині: відео
667
"Ювентус" переміг "Наполі" у матчі з двома вилученнями та нереалізованим пенальті: відео
сьогодні 10:13 "Ювентус" переміг "Наполі" у матчі з двома вилученнями та нереалізованим пенальті: відео
429
Українець Олексій День набрав 28 очок та приніс перемогу "Атланті": відео
сьогодні 09:37 Українець Олексій День набрав 28 очок та приніс перемогу "Атланті": відео
121
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук