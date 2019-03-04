Українка Старікова вперше за 11 років виборола для України медаль чемпіонату світу з велотреку

Українська велосипедистка Олена Старікова завоювала срібло на чемпіонаті світу з велотреку в польському Прушкуві.

Українка показала другий результат в гіті на 500 метрів, програвши переможниці 0,295 секунди. Вона поступилася півсекунди лише чемпіонці – Дарії Шмельовій з Росії.

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Варто зауважити, що Старікова принесла українській збірній першу нагороду на чемпіонаті світу з велотреку з 2008 року.

Напередодні у третій день ЧС Старікова посіла 5 місце в індивідуальному спринті, а Любов Басова не кваліфікувалася до 1/16 фіналу і стала 30-ю.

За підсумками сезону 2018/19 Старікова виграла загальний залік Кубка світу з велотреку. В парі з Любов'ю Басовою вона також стала другою у загальному заліку командного спринту.

Що таке гіт



Це вид індивідуальної велотрекової гонки на час. Старт може здійснюватися з місця або з ходу. Завдання велогонщика – найбільш швидке подолання дистанції за рахунок якнайшвидшого розвитку максимальної швидкості і підтримки її до фінішу.



Ця дисципліна не вимагає особливої тактики – необхідні лише сила і техніка. Результат фіксується з точністю до тисячних часток секунди.

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