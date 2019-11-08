Українка Терлюга визнана найкращою каратисткою планети: гарячі фото спортсменки

27-річна українська каратистка Анжеліка Терлюга (до 55 кг) третій рік поспіль стала найкращою спортсменкою за підсумками сезону згідно з рейтингом Всесвітньої федерації карате (WKF).

За підсумками сезону Терлюга набрала 19 тисяч 114 очок. Також українка втримала звання найкращої каратистки всіх часів у її ваговій категорії.

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За сезон Терлюга на шести турнірах KARATE 1 Premier League виграла 5 золотих і одну срібну медаль.

В олімпійському рейтингу Терлюга (7087,5) йде другою, поступаючись лише туркені Серап Озчелік Сарапоглу (7657.5), яка представляє вагову категорію до 50 кг, але у відборі на Токіо-2020 вони мають загальний рейтинг. Менше ніж через рік Токіо буде приймати Олімпійські ігри, де карате вперше буде представлений нарівні з іншими видами спорту.

Спорт 24 писав, що українська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала золоту нагороду на турнірі Karate 1 в Москві.

Що відомо про Анжеліку Терлюгу?

Анжеліка займається карате з семирічного віку. Своїми хобі вона називає: шопінг і флай-йогу, а найбільшою мрією – стати хорошою мамою і дружиною. Тим часом, серце однієї з найкрасивіших каратисток в світі невільно, вже кілька років вона зустрічається з колегою по цеху з Німеччини.



Анжеліка Терлюга вже не перший рік входить в рейтинг найкрасивіших українських спортсменок і поєднує в собі зовнішню привабливість і відмінні результати на найпрестижніших турнірах. Сторінка яскравою блондинки в соцмережі приваблює не менше уболівальників, ніж її успіхи на татамі.











