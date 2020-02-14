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Українка Ткач стала триразовою чемпіонкою Європи з боротьби, здолавши у фіналі росіянку

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Юлія Ткач-Остапчук / United World Wrestling

Українка Юлія Ткач-Остапчук завоювала золоту медаль на чемпіонаті Європи з боротьби, який проходить у Римі. Ткач стала найкращою у ваговій категорії до 62 кг.

У напруженій фінальній сутичці українка виявилася сильнішою росіянки Інни Тражукової. Дівчата заробили три бали за 6 хвилин сутички на двох. Однак перевага все ж залишився за Ткач-Остапчук – 2:1.

До теми: Україна здобула дві срібні та дві бронзові медалі на чемпіонаті Європи з боротьби

Зазначимо, що для Ткач-Остапчук це вже третє золото на континентальних першостях. Раніше вона перемагала в Дортмунді в 2011 році і Белграді в 2012-му. Також в її активі дві бронзи: в Баку в 2009-му і в фінської Вантаї в 2014-му.

Ще одна українка Аліна Акобія, яка виступає у ваговій категорії до 57 кілограмів, стала срібною пизеркою європейської першості у Римі. У фінальній сутичці турніру вона поступилася представниці Норвегії Грейс Якоб Буллен.

Також Ірина Коляденко, яка виступає у ваговій категорії до 65 кілограм, виборола бронзу. У втішній сутичці українка виявилася сильнішою представниці Румунії Христини Тунде Інчзе.

Додамо, що раніше жіноча збірна України виграла на чемпіонаті Європи в Римі п’ять медалей. Срібло здобули Оксана Лівач (до 50 кг), Соломия Винник (до 55 кг) і Аліна Акобія, з бронзою додому повернуться Ангеліна Лисак (до 59 кг) і Алла Черкасова (до 68 кг).

Чемпіонат світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Вільна боротьба Спорт
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