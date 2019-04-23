Українка Цуренко без шансів вилетіла на старті турніру в Штутгарті

Українка Леся Цуренко не змогла подолати стартовий раунд на турнірі Porsche Tennis Grand Prix у Штутгарті. У першому ж матчі вона поступилася німці Лаурі Зігемунд.

Леся Цуренко – Лаура Зігемунд 0:2 (2:6, 2:6)

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Обидва сети німецька тенісистка виграла з однаковим рахунком 6:2. Поєдинок тривав 1 годину 10 хвилин. Рахунок особистих зустрічей став 2:0 на користь тенісистки з Німеччини.

Наступною суперницею Зігемунд буде Анастасія Севастова з Латвії, яка обіграла свою співвітчизницю Олену Остапенко – 6:2, 4:6, 6:0.

Леся Цуренко на турнірі в Штутгарті замінила першу ракетку України Еліну Світоліну, яка раніше відмовилася взяти участь в турнірі, щоб відновитися після пошкодження коліна.

Ще одна представниця України Катаріна Завацька покинула розіграш турніру, програвши в першому раунді кваліфікації росіянці Анні Калінській – 2:6, 6:3, 3:6.

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