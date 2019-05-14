Українка Цуренко у парному розряді пробилася у друге коло турніру WTA в Римі

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Леся Цуренко
Леся Цуренко / WTA

Друга ракетка України Леся Цуренко вдало стартувала у парному розряді турніру WTA категорії Premier 5 у Римі, Італія.

Разом з білорускою Олександрою Соснович українка у двох сетах обіграла італійський дует Анастасія Гримальска/Джорджія Маркетті 7:6 (7:4), 7:5.

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Тенісистки провели на корті 1 годину і 40 хвилин. У першому сеті суперниці оформили по три брейка, Цуренко і Сасновіч на тай-брейку виконали чотири міні-брейка, а італійський дует – два.

На початку другої партії дівчата двічі обмінялися брейками, а при рахунку 5:5 Леся і Олександра реалізували прихований матчбол. Цуренко і Сасновіч відіграли три брейкпоінта, і все-таки завершивши поєдинок на своїй подачі.

У другому раунді дівчата зіграють з четвертими сіяними – Еліз Мертенс (Бельгія) і Аріною Соболенко (Білорусь).

До слова, на старті одиночного розряду Цуренко поступилася Юлії Путінцевій з Казахстану, з рахунком 4:6, 2:6.

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Теги: Спорт Теніс Новини Спорту Леся Цуренко
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