Українка Цуренко знялась в рекламі з відомим італійським тенісистом: відео
Українська тенісистка Леся Цуренко (WTA №26) знялася в рекламі оливкової оліїз відомим італійським тенісистом Маттео Береттіні (АТР №37).
Відповідне відео українка розмістила на своїй сторінці в Instagram.
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Раніше Спорт 24 писав, що українські тенісистка Катерина Козлова та Марта Костюк зіграють в основній сітці змагань на турнірі в Мадриді, Іспанія. У фіналі кваліфікації Козлова переграла іспанку Альону Большову, а Костюк здолала Ірину Марію Барe з Румунії.
Також в "основі" турніру в Мадриді зіграють Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська. Українки вже дізналися своїх суперниць.
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