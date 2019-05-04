Українка Цуренко знялась в рекламі з відомим італійським тенісистом: відео

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Леся Цуренко
Леся Цуренко / Фото з відкритих джерел

Українська тенісистка Леся Цуренко (WTA №26) знялася в рекламі оливкової оліїз відомим італійським тенісистом Маттео Береттіні (АТР №37).

Відповідне відео українка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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@colavitausa #advertising #oliveoil #italy #rome #pomezia @matberrettini

Публикация от Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

Раніше Спорт 24 писав, що українські тенісистка Катерина Козлова та Марта Костюк зіграють в основній сітці змагань на турнірі в Мадриді, Іспанія. У фіналі кваліфікації Козлова переграла іспанку Альону Большову, а Костюк здолала Ірину Марію Барe з Румунії.

Також в "основі" турніру в Мадриді зіграють Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська. Українки вже дізналися своїх суперниць.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Леся Цуренко
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