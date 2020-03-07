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Українка Цуренко зупинилася за крок від фіналу на тенісному турнірі у США

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Леся Цуренко / ФТУ

Українська тенісистка Леся Цуренко програла в 1/2 фіналу тенісного турнірі WTA в Індіан-Веллсі (США). Українка поступилася 104 ракетці світу румунці Іріні Бегу.

Іріна Бегу – Леся Цуренко 2:0 (6:4, 6:4)

Півфінальний поєдинок тривав півтори години, однак Цуренко не змогла виграти жодного сету.

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У першій партії українка першою зробила брейк та повела 3:1. Однак румунка зрівняла рахунок та під кінець партії зробила вирішальний брейк.

У другому сеті тенісистки нестабільно грали на своїх подачах. Цуренко оформила три брейки, однак чотири рази не змогла захистити свою подачу. Таким чином, Бегу знову була на крок попереду.

Призовий фонд турніру складає 162 тисячі доларів.

Зазначимо, що у лютому Бегу завдала поразки Цуренко у фіналі тенісного турніру ITF у Каїрі (Єгипет). Та гра тривала три сети.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Леся Цуренко Спорт Теніс
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