Українка Ягупова продовжує феєрити за "Фенербахче" в Євролізі

Турецький клуб "Фенербахче" в рамках групового етапу Євроліги на виїзді обіграв "Жирону" (62:57).

Головним творцем успіху турків в Іспанії стала українка Аліна Ягупова, яка набрала майже половину від усіх командних очок.

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Цього разу вона набрала за 34:02 ігрового часу 28 очок, 4 підбирання, 2 передачі, 3 перехоплення при 7 втратах. Показник ефективності Ягупової склав 21 бал.

Аліна Ягупова залишається найрезультативнішим гравцем Євроліги 2019-2020. В середньому за гру уродженка Дніпра набирає по 21,3 очка, реалізовуючи 50% кидків з гри та 94% з лінії штрафних.

На зимову перерву "Фенербахче" пішов одноосібним лідером – 6 перемог у восьми матчах.