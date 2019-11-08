Українка Ягупова провела фантастичний матч в жіночій Євролізі: відео

Українська баскетболістка турецького "Фенербахче" Аліна Ягупова провела блискучий матч в Євролізі з курським "Динамо" (73:54).

Ягупова провела на майданчику 36 хвилин 40 секунд, набрала 28 очок, зробила 5 підбирань, 8 передач, 6 перехоплень. Ця перемога дозволила "Фенербахче" вийти на перше місце в групі.

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Цікаво, що у складі турецького клубу "Фенербахче" українка набрала 86 очок у чотирьох матчах – у середньому 21,5 за поєдинок.

Динамо (Курськ) – Фенербахче відеоогляд матчу





27-річна Ягупова грає на позиції форварда і є капітаном збірної України. Жіноча збірна України зіграє стартові матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2021 на виїзді проти Бельгії (14 листопада) і в Харкові проти Португалії (17 листопада).