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Українка, яка стала однією із найсильніших тенісисток планети: секрети успіху Світоліної

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Еліні Світоліній було лише 4 роки, коли вона вперше опинилася на корті. Туди батьки водили на заняття її старшого брата Юліана, на якого покладали великі надії у тенісі. Дівчинка бавилася м'ячиками та ракетками, а згодом почала повторювати вправи за братом. У далекому 1998 році батьки навіть не могли передбачити, що незабаром донька стане гордістю країни та однією із найсильніших тенісисток світу.

Про першу ракетку України Еліну Світоліну – читайте у програмі 24 каналу "Зроблено в Україні".

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На тренуваннях Еліна Світоліна показувала феноменальні результати. Коли їй було 13, родина переїхала з рідної Одеси до Харкова, де були кращі умови для підготовки професійних тенісистів. У школі дівчина вчилася екстерном, а теніс став головним заняттям її життя.

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна з татом / Фото Opinion

Спортсменка швидко переросла український рівень, тож уже у 2010 році Еліна гучно заявила про свій талант на увесь світ.

16-річна українка тріумфувала на престижному юніорському турнірі "Ролан Гаррос" у Франції. У 19 років вона святкувала першу перемогу на змаганнях Світової тенісної асоціації, завоювавши Кубок Баку.


Еліна Світоліна стала дворазовою чемпіонкою змагання WTA Baku Cup / Фото  Inpress

Справжньою сенсацією Світоліна стала на Олімпіаді в Ріо 2016 року. В одній восьмій фіналу бразильських ігор українська дебютантка вибила зі змагань дворазову олімпійську чемпіонку Серену Вільямс.

Вже у жовтні 2016 року на турнірі в Китаї українка здолала першу ракетку світу Анджелік Кербер. Таким чином лише за три місяці Еліна перемогла двох лідерок світового рейтингу, заявивши про свої чемпіонські амбіції.

Серена Вільямс Анжеліка Кербер
Серена Вільямс, Анджелік Кербер / Колаж 24 каналу

У 2017 році Світоліна стала першою українкою, яка потрапила до трійки найкращих тенісисток планети. Головною перемогою у її кар'єрі, як і в історії українського тенісу, наразі залишається тріумф на Підсумковому турнірі у Сінгапурі.

Ці змагання традиційно збирають 8 найкращих тенісисток світу. У 2018 році Еліна Світоліна здолала всіх суперниць у Сінгапурі, і підняла над головою престижний трофей.

Дивіться відео перемоги Світоліної на турнірі в Сінгапурі:

Трьома основними складовими свого успіху Еліна вважає хороші фізичні дані, швидке переміщення по корту і стабільність результатів. Втім, не обходиться без поразок.

Список досягнень тенісистки поки що не поповнили перемоги на турнірах "Великого шолому", де вона двічі зупинялася за крок до фіналів. Впоратися з такими ситуаціями допомагає психологічна стійкість, яка випрацьовувалася роками.

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За словами Еліни Світоліної, робити висновки, однак не зациклюватися на поразці – така здатність є найголовнішою для спортсмена.

У багатьох країнах мріють про те, аби зіркова тенісистка виступала під їхніми прапорами. Подібні пропозиції Світоліна отримувала регулярно. Проте спортсменка завжди наголошує: вона пишається тим, що грає саме за Україну.

Еліна Світоліна теніс
Еліна Світоліна пишається, що представляє саме Україну на міжнародних турнірах / Фото "Большой теннис Украины"

У 2019 році Еліна заснувала благодійний фонд, який надаватиме стипендії молодим українським тенісистам. Світоліна зазначила, що її мета – відкрити двері великого тенісу дітям в Україні, а, можливо, і запалити нові українські зірки на світовому корті.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I am so happy to announce that my foundation has officially started working in Ukraine! On the 23rd November I hosted the Gala Dinner of the Elina Svitolina Foundation. This Charity Event will give a boost to young talents. My dream has come true! I would like to thank everyone who has shared this evening with me. Together we are making a positive impact on the future. I feel incredible support! It brings me confidence when I think I chose the right way. ?️ Рада повідомити, що мій Фонд офіційно розпочав свою роботу в Україні! 23 листопада відбувся перший Благодійний вечір Фонду Еліни Світоліної, який надає старт проектам для талановитих дітей! Моя мрія стала реальністю! Хочу подякувати кожному, хто розділив цей вечір зі мною, тому що разом ми створюємо наше майбутнє! Я відчуваю неймовірну підтримку! Це мотивує і додає впевненості у правильності обраного шляху!? ️

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

 

Автор: Марченко Олена
Теги: Новини Спорту Спорт Теніс Еліна Світоліна Зроблено в Україні
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