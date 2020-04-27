Українка, яка стала однією із найсильніших тенісисток планети: секрети успіху Світоліної

Еліні Світоліній було лише 4 роки, коли вона вперше опинилася на корті. Туди батьки водили на заняття її старшого брата Юліана, на якого покладали великі надії у тенісі. Дівчинка бавилася м'ячиками та ракетками, а згодом почала повторювати вправи за братом. У далекому 1998 році батьки навіть не могли передбачити, що незабаром донька стане гордістю країни та однією із найсильніших тенісисток світу.

Про першу ракетку України Еліну Світоліну – читайте у програмі 24 каналу "Зроблено в Україні".

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На тренуваннях Еліна Світоліна показувала феноменальні результати. Коли їй було 13, родина переїхала з рідної Одеси до Харкова, де були кращі умови для підготовки професійних тенісистів. У школі дівчина вчилася екстерном, а теніс став головним заняттям її життя.



Еліна Світоліна з татом / Фото Opinion

Спортсменка швидко переросла український рівень, тож уже у 2010 році Еліна гучно заявила про свій талант на увесь світ.

16-річна українка тріумфувала на престижному юніорському турнірі "Ролан Гаррос" у Франції. У 19 років вона святкувала першу перемогу на змаганнях Світової тенісної асоціації, завоювавши Кубок Баку.



Еліна Світоліна стала дворазовою чемпіонкою змагання WTA Baku Cup / Фото Inpress

Справжньою сенсацією Світоліна стала на Олімпіаді в Ріо 2016 року. В одній восьмій фіналу бразильських ігор українська дебютантка вибила зі змагань дворазову олімпійську чемпіонку Серену Вільямс.

Вже у жовтні 2016 року на турнірі в Китаї українка здолала першу ракетку світу Анджелік Кербер. Таким чином лише за три місяці Еліна перемогла двох лідерок світового рейтингу, заявивши про свої чемпіонські амбіції.



Серена Вільямс, Анджелік Кербер / Колаж 24 каналу

У 2017 році Світоліна стала першою українкою, яка потрапила до трійки найкращих тенісисток планети. Головною перемогою у її кар'єрі, як і в історії українського тенісу, наразі залишається тріумф на Підсумковому турнірі у Сінгапурі.

Ці змагання традиційно збирають 8 найкращих тенісисток світу. У 2018 році Еліна Світоліна здолала всіх суперниць у Сінгапурі, і підняла над головою престижний трофей.

Дивіться відео перемоги Світоліної на турнірі в Сінгапурі:

Трьома основними складовими свого успіху Еліна вважає хороші фізичні дані, швидке переміщення по корту і стабільність результатів. Втім, не обходиться без поразок.

Список досягнень тенісистки поки що не поповнили перемоги на турнірах "Великого шолому", де вона двічі зупинялася за крок до фіналів. Впоратися з такими ситуаціями допомагає психологічна стійкість, яка випрацьовувалася роками.

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За словами Еліни Світоліної, робити висновки, однак не зациклюватися на поразці – така здатність є найголовнішою для спортсмена.

У багатьох країнах мріють про те, аби зіркова тенісистка виступала під їхніми прапорами. Подібні пропозиції Світоліна отримувала регулярно. Проте спортсменка завжди наголошує: вона пишається тим, що грає саме за Україну.



Еліна Світоліна пишається, що представляє саме Україну на міжнародних турнірах / Фото "Большой теннис Украины"

У 2019 році Еліна заснувала благодійний фонд, який надаватиме стипендії молодим українським тенісистам. Світоліна зазначила, що її мета – відкрити двері великого тенісу дітям в Україні, а, можливо, і запалити нові українські зірки на світовому корті.