Українка Ярослава Магучіх побореться за звання найкращої молодої легкоатлетки світу
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх потрапила у світову номінацію "Зірка, яка сходить" за версією Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF). Магучіх виступає у дисципліні стрибків у висоту.
Суперниці Магучіх:
- Брітані Андерсон (Ямайка), біг
- Лемлі Хаїлу (Ефіопія), біг
- Гленда Морехон (Еквадор), спортивна ходьба
- Шакаррі Річардсон (США), біг
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Переможець буде оголошений в прямому ефірі на сцені World Athletics Awards 2019 в Монако в суботу, 23 листопада.
Що досягла Магучіх?
У фіналі чемпіонату світу з легкої атлетики в Катарі 18-річна українка встановила новий особистий рекорд, підкоривши позначку у 2,04 метра. Вона завоювала срібну медаль.
Також Магучіх встановила новий світовий рекорд серед спортсменок до 20 років. Ярослава зупинилася на висоті 2,04 метра і вирішила не продовжувати боротьбу.
Раніше Магучіх була визнана найкращою молодою спортсменкою в Європі.