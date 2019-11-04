Українка Ярослава Магучіх побореться за звання найкращої молодої легкоатлетки світу

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх потрапила у світову номінацію "Зірка, яка сходить" за версією Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF). Магучіх виступає у дисципліні стрибків у висоту.

Суперниці Магучіх:

Брітані Андерсон (Ямайка), біг

Лемлі Хаїлу (Ефіопія), біг

Гленда Морехон (Еквадор), спортивна ходьба

Шакаррі Річардсон (США), біг

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Переможець буде оголошений в прямому ефірі на сцені World Athletics Awards 2019 в Монако в суботу, 23 листопада.

#AthleticsAwards announcement



Five finalists for the 2019 Female Rising Star Award have been announced, recognising 2019's best U20 athletes



:https://t.co/K1V4XH27P6 pic.twitter.com/2hUhoFWVXc — IAAF (@iaaforg) 4 ноября 2019 г.

Що досягла Магучіх?

У фіналі чемпіонату світу з легкої атлетики в Катарі 18-річна українка встановила новий особистий рекорд, підкоривши позначку у 2,04 метра. Вона завоювала срібну медаль.

Також Магучіх встановила новий світовий рекорд серед спортсменок до 20 років. Ярослава зупинилася на висоті 2,04 метра і вирішила не продовжувати боротьбу.

Раніше Магучіх була визнана найкращою молодою спортсменкою в Європі.