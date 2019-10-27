Українка Ярослава Магучіх визнана найкращою юною спортсменкою Європи
Найкращою юною спортсменкою Європи визнано нашу легкоатлетку Ярославу Магучіх. Вона отримала нагороду імені Петра Нуровського. Це сталося під час гала-вечора в рамках 48-ї Генеральної асамблеї Європейських Олімпійських Комітетів (ЄОК).
Разом з нагородою переможниця отримала й грошову премію для навчальних і освітніх цілей, спрямовану на допомогу юній спортсменці на шляху до Олімпійських ігор.
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Як відзначила сама Ярослава Магучіх, звертаючись до європейської спільноти, 2019 рік видався досить насиченим та прогресивним.
Ярослава Магучіх Українська легкоатлетка, що спеціалізується на стрибках у висоту. Чемпіонка Європи серед юніорів, чемпіонка світу та Європи серед юнаків, рекордсменка світу серед юніорів (вікова група до 20 років). Народилася 19 вересня 2001 року.
У 2018 році перемогла на юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі.
3 травня 2019 Ярослава Магучіх у віці 17 років і 226 днів перемогла у стрибках у висоту на першому етапі Діамантової ліги сезону, що проходив у місті Доха (Катар), з особистим рекордом 196 см і стала наймолодшою переможницею в історії змагань Діамантової ліги. На етапі Діамантової ліги у Юджині спортсменка показала результат 200 см (при зрості 181 см), ставши наймолодшою спортсменкою в історії, яка підкорила цю висоту. Цей результат приніс спортсменці третє місце.
На чемпіонаті світу-2019 здобула "срібло" у протистоянні з росіянкою Марією Ласіцкене, встановивши новий світовий рекорд серед юніорок – 2,04 м.
Символічно, що ця премія була заснована задля збереження пам’яті про видатну постать олімпійського руху Європи Петра Нуровського. Аби його приклад спонукав молодих спортсменів продовжувати кар'єру, а вони, у свою чергу, ставали для прийдешніх поколінь взірцем здорового способу життя, заснованого на олімпійських принципах та цінностях.