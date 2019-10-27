Разом з нагородою переможниця отримала й грошову премію для навчальних і освітніх цілей, спрямовану на допомогу юній спортсменці на шляху до Олімпійських ігор.

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Як відзначила сама Ярослава Магучіх, звертаючись до європейської спільноти, 2019 рік видався досить насиченим та прогресивним.

"I want to say thanks to everyone who supported me during this long season!"



Yaroslava Mahuchikh on being crowed women's Rising Star.#GoldenTracks pic.twitter.com/j0k2yG0l92 — European Athletics (@EuroAthletics) October 26, 2019

Ярослава Магучіх Українська легкоатлетка, що спеціалізується на стрибках у висоту. Чемпіонка Європи серед юніорів, чемпіонка світу та Європи серед юнаків, рекордсменка світу серед юніорів (вікова група до 20 років). Народилася 19 вересня 2001 року.



У 2018 році перемогла на юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі.



3 травня 2019 Ярослава Магучіх у віці 17 років і 226 днів перемогла у стрибках у висоту на першому етапі Діамантової ліги сезону, що проходив у місті Доха (Катар), з особистим рекордом 196 см і стала наймолодшою переможницею в історії змагань Діамантової ліги. На етапі Діамантової ліги у Юджині спортсменка показала результат 200 см (при зрості 181 см), ставши наймолодшою спортсменкою в історії, яка підкорила цю висоту. Цей результат приніс спортсменці третє місце.



На чемпіонаті світу-2019 здобула "срібло" у протистоянні з росіянкою Марією Ласіцкене, встановивши новий світовий рекорд серед юніорок – 2,04 м.

Символічно, що ця премія була заснована задля збереження пам’яті про видатну постать олімпійського руху Європи Петра Нуровського. Аби його приклад спонукав молодих спортсменів продовжувати кар'єру, а вони, у свою чергу, ставали для прийдешніх поколінь взірцем здорового способу життя, заснованого на олімпійських принципах та цінностях.