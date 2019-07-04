Українка Ястремська лідирує на Вімблдоні за важливим показником

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Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / Zimbio

Українська тенісистка Даяна Ястремська за підсумками двох матчів на Вімблдоні є лідеркою жіночого розряду за кількістю ейсів (подачі навиліт). 35-я ракетка світу опинилася у когорті знаменитих тенісисток.

На цей момент в активі українки 15 подач навиліт (5 в матчі проти Каміли Джорджі, 10 – проти Софії Кенін).

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Стільки ж має і багаторічна лідерка за цим показником у WTA-турі Кароліна Плішкова, яка також зіграла два матчі на лондонських кортах.

При цьому, за дві гри Ястремська допустила 11 подвійних помилок, що досить багато.

Також українка входить у рейтинг авторкинь найсильніших подач турніру – 115 м/год. З такою швидкістю подає перша ракетка світу Ешлі Барті.

Найсильніша подача у Серени Вільямс – 122 милі на годину.

Ястремська вперше в кар'єрі виступає на Вімблдоні. Її наступною суперницею стане Вікторія Голубич зі Швейцарії.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Вімблдон Даяна Ястремська
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