Українка Ястремська неочікувано отримала вакантне місце на престижному турнірі з тенісу
Українська тенісистка Даяна Ястремська отримала місце в основній сітці турніру Dubai Duty Free Championships. Українка мала стартувати з кваліфікації, але організатори віддали їй вакантне місце.
Все через те, що американка Медісон Кіз знялася з турніру. Відтак організатори віддали вакантне місце в основній сітці саме 18-річній українці. Це буде перший турнір для 18-річної українки на рівні Premier 5.
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Турнір в Дубаї стартує 17 лютого. Чинною переможницею є інша українка – Еліна Світоліна.
Джерело: 24 Канал
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