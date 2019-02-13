Українка Ястремська неочікувано отримала вакантне місце на престижному турнірі з тенісу

Українська тенісистка Даяна Ястремська отримала місце в основній сітці турніру Dubai Duty Free Championships. Українка мала стартувати з кваліфікації, але організатори віддали їй вакантне місце.

Все через те, що американка Медісон Кіз знялася з турніру. Відтак організатори віддали вакантне місце в основній сітці саме 18-річній українці. Це буде перший турнір для 18-річної українки на рівні Premier 5.

Читайте також: 18-річна Ястремська перемогла в престижній номінації від WTA

Турнір в Дубаї стартує 17 лютого. Чинною переможницею є інша українка – Еліна Світоліна.