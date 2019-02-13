Українка Ястремська неочікувано отримала вакантне місце на престижному турнірі з тенісу

207 Читать новость на русском
Даяна Ястремська
Даяна Ястремська

Українська тенісистка Даяна Ястремська отримала місце в основній сітці турніру Dubai Duty Free Championships. Українка мала стартувати з кваліфікації, але організатори віддали їй вакантне місце.

Все через те, що американка Медісон Кіз знялася з турніру. Відтак організатори віддали вакантне місце в основній сітці саме 18-річній українці. Це буде перший турнір для 18-річної українки на рівні Premier 5.

Читайте також: 18-річна Ястремська перемогла в престижній номінації від WTA

Турнір в Дубаї стартує 17 лютого. Чинною переможницею є інша українка – Еліна Світоліна.

 

blog_ava
В Україну не впустили єпископа УПЦ МП: відома причина
13 лютого
1984
Теги: Спорт Теніс Даяна Ястремська
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Тоттенхем" у першому матчі розгромив "Боруссію" у плей-офф Ліги чемпіонів: відео
сьогодні 00:20 "Тоттенхем" у першому матчі розгромив "Боруссію" у плей-офф Ліги чемпіонів: відео
200
Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"
13 лютого 21:53 Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"
352
Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф
13 лютого 19:22 Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф
376
Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)
13 лютого 17:19 Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)
2041
Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
13 лютого 14:15 Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
436
Одразу троє українців проведуть наступні бої 29 березня в Канаді
13 лютого 09:51 Одразу троє українців проведуть наступні бої 29 березня в Канаді
349
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук