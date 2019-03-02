Українка Ястремська претендує на звання найстильнішої тенісистки світу: фото та відео

18-річна українська тенісистка Даяна Ястремська входить в число номінантів WTA на нагороду Fashion Favorites за підсумками лютого.

Наряд української тенісистки Даяни Ястремської, в якому вона виступала в лютому на турнірах WTA, претендує на звання найкрасивішого. Про це повідомляє btu.org.ua.

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У список номінанток потрапили спортсменки, які в 2019 році замінили бренд одягу. WTA високо оцінила чорно-фіолетову форму, в якій Даяна перемагала на турнірі в Таїланді.

В цьому році 18-річна українка перейшла з Nike на Yonex і тепер виступає в екіпіровці японського виробника.



Даяна Ястремська претендує на звання найстильнішої тенісистки світу

Також на нагороду WTA Fashion Favorites претендують Анетт Контавейт, Кікі Бертенс і Петра Квітова.

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