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Українська тенісистка Ястремська претендує на звання "Прорив місяця" у січні

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Даяна Ястремська / Фото з відкритих джерел

Друга ракетка України Даяна Ястремська потрапила в число претенденток на перемогу в номінації WTA "Прорив місяця".

Українка в першому місяці 2020 року стала фіналісткою турніру в Аделаїді, де поступилася за титул австралійці Ешлі Барті.

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Також в даному голосуванні участь візьмуть Катерина Александрова, яка виграла свій перший титул WTA в Шеньчжені, а також Онс Жабер і Анетт Контавейт, які вперше зіграли в чвертьфіналі турніру Великого Шолома.

Віддати голос за українку можна тут.

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Теніс Даяна Ястремська
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