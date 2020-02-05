Українська тенісистка Ястремська претендує на звання "Прорив місяця" у січні
Друга ракетка України Даяна Ястремська потрапила в число претенденток на перемогу в номінації WTA "Прорив місяця".
Українка в першому місяці 2020 року стала фіналісткою турніру в Аделаїді, де поступилася за титул австралійці Ешлі Барті.
Читайте також: Українку Ястремську звинувачують в шахрайстві з медичними перервами: подробиці
Також в даному голосуванні участь візьмуть Катерина Александрова, яка виграла свій перший титул WTA в Шеньчжені, а також Онс Жабер і Анетт Контавейт, які вперше зіграли в чвертьфіналі турніру Великого Шолома.
Віддати голос за українку можна тут.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі