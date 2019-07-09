Українка Ястремська претендує на звання "Відкриття Вімблдону"

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Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / Фото з відкритих джерел

Українська тенісистка Даяна Ястремська претендує на звання "Відкриття Вімблдону".

19-річна українка, яка під час дебютного виступу в основній сітці змагань зупинилася лише в четвертому колі, потрапила в список з чотирьох кандидатів, які найбільше здивували під час гри на трав'яному мейджорі.

Огляд матчу: Даяна Ястремська драматично програла в 1/8 фіналу Вімблдону

Також в список потрапили 15-річна Корі Гауфф (четверте коло), 22-річна Кароліна Мухова (1/4 фіналу) і 23-річний Маттео Берреттіні (четверте коло).

Проголосувати за Даяну Ястремську можна за цим посиланням.

Раніше українська тенісистка Еліна Світоліна продовжила переможну ходу на Вімблдоні. В 1/4 фіналу українка перемогла 68 ракетку світу Кароліну Мухову.

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Теги: Даяна Ястремська Новини Спорту Спорт Теніс
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