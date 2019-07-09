Українка Ястремська претендує на звання "Відкриття Вімблдону"
Українська тенісистка Даяна Ястремська претендує на звання "Відкриття Вімблдону".
19-річна українка, яка під час дебютного виступу в основній сітці змагань зупинилася лише в четвертому колі, потрапила в список з чотирьох кандидатів, які найбільше здивували під час гри на трав'яному мейджорі.
Огляд матчу: Даяна Ястремська драматично програла в 1/8 фіналу Вімблдону
Також в список потрапили 15-річна Корі Гауфф (четверте коло), 22-річна Кароліна Мухова (1/4 фіналу) і 23-річний Маттео Берреттіні (четверте коло).
Проголосувати за Даяну Ястремську можна за цим посиланням.
Раніше українська тенісистка Еліна Світоліна продовжила переможну ходу на Вімблдоні. В 1/4 фіналу українка перемогла 68 ракетку світу Кароліну Мухову.
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