Українка Ястремська прикро поступилася іменитій іспанці на престижному тенісному турнірі

Українська тенісистка Даяна Ястремська зачохлила ракетку у Досі (Катар) на турнірі WTA. В 1/8 фіналу 19-річна одеситка програла іспанці Гарбіньє Мугурусі.

Гарбіньє Мугуруса – Даяна Ястремська 2:0 (6:2, 6:4)

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У першому сеті 16 ракетка світу не залишила шансів Ястремській. Іспанка оформила два брейки і виграла партію за пів години.

На старті другого сету Ястремська втретє у матчі не змогла захистити свою подачу й іспанка вийшла вперед 3:1. Після цього українка відігралася, зробивши зворотний брейк.

Далі тенісистки продовжили брати подачі одна одної, але саме Мугуруса зробила на брейк більше і виграла матч.

Призовий фонд турніру у Катарі складає майже 3 мільйони доларів.

На стадії 1/16 фіналу зачохлила Еліна Світоліна. Також Світоліна у парі з Ястремською програли в першому колі парного турніру у Досі.