24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Українка Ястремська прикро поступилася іменитій іспанці на престижному тенісному турнірі

- Читать новость на русском
Даяна Ястремська / GETTY IMAGES

Українська тенісистка Даяна Ястремська зачохлила ракетку у Досі (Катар) на турнірі WTA. В 1/8 фіналу 19-річна одеситка програла іспанці Гарбіньє Мугурусі.

Гарбіньє Мугуруса – Даяна Ястремська 2:0 (6:2, 6:4)

Читайте також: Російська тенісистка Марія Шарапова завершила спортивну кар'єру

У першому сеті 16 ракетка світу не залишила шансів Ястремській. Іспанка оформила два брейки і виграла партію за пів години.

На старті другого сету Ястремська втретє у матчі не змогла захистити свою подачу й іспанка вийшла вперед 3:1. Після цього українка відігралася, зробивши зворотний брейк.

Далі тенісистки продовжили брати подачі одна одної, але саме Мугуруса зробила на брейк більше і виграла матч.

Призовий фонд турніру у Катарі складає майже 3 мільйони доларів.

На стадії 1/16 фіналу зачохлила Еліна Світоліна. Також Світоліна у парі з Ястремською програли в першому колі парного турніру у Досі.

Замість Гончарука хочуть менеджерів: Фесенко назвав кандидатури на крісло прем'єра
сьогодні
Автор: Михайло Гема
Теги: Даяна Ястремська Новини Спорту Спорт Теніс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 23:54 "Ювентус" сенсаційно поступився "Ліону" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: відео
Юрій Семенюк
сьогодні 20:01 Стартував перепродаж квитків на Євро-2020: ціна та де купити
Михайло Гема
сьогодні 16:10 Загроза скасування Євро-2020 через коронавірус: все, що варто знати
Ігор Саджениця
сьогодні 15:30 Хочу побити світовий рекорд, – ексклюзивне інтерв'ю з легкоатлеткою Ярославою Магучіх
Станіслав Безушко
сьогодні 13:15 Лігу чемпіонів можуть кардинально змінити: шанси для "Динамо" та "Шахтаря"
Ігор Саджениця
Новини
Більше новин
Залиште відгук