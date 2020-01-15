Українка Ястремська пройшла колишню першу ракетку світу на турнірі в Австралії
Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру в австралійській Аделаїді. На стадії 1/8 фіналу вона пройшла колишню першу ракетку світу Анжелік Кербер.
Матч протривав лише 46 хвилин. Ястремська виграла перший сет 6:3, при цьому що на старті віддала суперниці свою подачу. У другому сеті українка була попереду 2:0. Однак Анжелік Кербер відмовилася продовжувати гру. Таке рішення німкеня пояснила травмою задньої поверхні стегна.
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Таким чином Ястремська пройшла у чвертьфінал, де їй протистоятиме хорватка хорваткою Донна Векіч.
Відзначимо, що Анджелік Кербер у 2016 році була першою ракеткою світу. У 2018 році вона посідала друге місце.
Варто нагадати, що після турніту в Аделаїді Даяна Ястремська виступить на Australian Open – вона потрапила в основну сітку змагань. Там також виступлять Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Козлова та Катерина Бондаренко. Решті українок доведеться пробиватися через кваліфікацію.
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