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Українка Ястремська пройшла колишню першу ракетку світу на турнірі в Австралії

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Даяна Ястремська / twitter.com/WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру в австралійській Аделаїді. На стадії 1/8 фіналу вона пройшла колишню першу ракетку світу Анжелік Кербер.

Матч протривав лише 46 хвилин. Ястремська виграла перший сет 6:3, при цьому що на старті віддала суперниці свою подачу. У другому сеті українка була попереду 2:0. Однак Анжелік Кербер відмовилася продовжувати гру. Таке рішення німкеня пояснила травмою задньої поверхні стегна.

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Таким чином Ястремська пройшла у чвертьфінал, де їй протистоятиме хорватка хорваткою Донна Векіч.

Відзначимо, що Анджелік Кербер у 2016 році була першою ракеткою світу. У 2018 році вона посідала друге місце.

Варто нагадати, що після турніту в Аделаїді Даяна Ястремська виступить на Australian Open – вона потрапила в основну сітку змагань. Там також виступлять Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Козлова та Катерина Бондаренко. Решті українок доведеться пробиватися через кваліфікацію.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Теніс Даяна Ястремська Новини Спорту
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