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Українка Ястремська вийшла у фінал престижного тенісного турніру в Австралії

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Даяна Ястремська / twitter.com/AdelaideTennis

Українська тенісистка Даяна Ястремська зіграє у фіналі турніру серії Premier в Аделаїді. У півфіналі вона обіграла білоруску Арину Сабаленка.

Для перемоги у першому сеті Ястремській вистарчило одного брейку в п'ятому геймі. Хоча і реалізувала його вона аж з третьої спроби.

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Була близька вона і до того, щоб з одним брейком виграти і другий сет, але віддала свою подачу суперниці. Та вже на тай-брейку тричі взяла подачу білоруски, дозволивши Сабаленко лише двічі відіграти свою.

Даяна Ястремська – Арина Сабаленка 2:0 (6:4, 7:6(4))

"Я по-справжньому в кожному матчі відчуваю, що граю краще і краще. Кожен матч я намагаюся проводити настільки добре, наскільки можу. І тепер я в фіналі", – зізналася Ястремська після матчу.

Відео найкращих моментів матчу Даяни Ястремської проти Арини Сабаленка

Ця перемога стала третьою для українки над представницями топ-20 на одному турнірі. ДО цього вона пройшла Анжелік Кербер та Донну Векіч. У вирішальному матчі Даяна Ястремська зіграє з переможницею зустрічі Ешлі Барті – Даніель Коллінс.

Для 19-річної українки це буде дебютний фінал на турнірах серії Premier. В активі Ястремський вже є 3 титули на турнірах категорії International (Гонконг, Хуахін, Страсбург).

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Даяна Ястремська
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