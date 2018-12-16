Українка Ястремська вкотре визнана найкращою на турнірі в Таїланді: відео

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Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / WTA

1 лютого Даяна Ястремська вийшла в півфінал турніру в Таїланді, обігравши в двох сетах екс-першу ракетку світу Гарбінє Мугурусу.

Прийом подачі Мугуруси українкою Ястремською став найкращим моментом ігрового дня на турнірі в Хуахіні.

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Дивіться відео найкращого прийому дня Даяни Ястремської


Цікаво, що це вже другий момент за участі українки, який визнаний найкращим на цьому турнірі. У матчі з Шуай Пен Ястремська виконала найкращий удар ігрового дня.

У півфіналі змагань Даяна Ястремська зіграє проти Магди Лінетт (Польща, WTA 98). У сезоні-2018 Ястремська обіграла польку на двох тай-брейках в кваліфікації турніру в Нью-Хейвені.

24 канал писав, що батько української тенісистки Даяни Ястремської Олександр прокоментував відмову своєї доньки виступати за збірну України в матчах Кубка Федерації в польській Зеленій Гурі. За його словами, тенісистка була готова зіграти за "синьо-жовтих" два матчі попри трагедію, яка сталася у їх родині.

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Однак, згодом стало відомо, що Даяна Ястремська таки зіграє за національну збірну України в Польщі в рамках Кубка Федерації.

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Теги: Спорт Теніс Даяна Ястремська
Джерело: 24 Канал
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