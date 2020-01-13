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Українка Ястремська здобула яскраву перемогу на старті нового сезону: відео

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Даяна Ястремська / Фото з відкритих джерел

Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно стартувала на турнірі WTA Premier Adelaide International в австралійському місті Аделаїда.

Ястремська у двох сетах обіграла представницю Угорщини Тімею Бабош – 7:5, 6:3.

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По ходу матчу українка не допустила жодної помилки на своїх подачах, при цьому зробивши по одному брейку на прийомі, і за 77 хвилин довела поєдинок до своєї перемоги.

У другому раунді Ястремська зустрінеться з переможницею пари Анжеліки Кербер з Німеччини і китаянки Ван Цян.

Сезон Даяни Ястремський почався на турнірі в Брісбені, де вона поступилася в першому ж раунді змагань Нідерландка Кікі Бертенс, так що ця перемога є першою для неї в новому сезоні.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Теніс Даяна Ястремська
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