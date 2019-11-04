Українка Єлістратова виборола срібло Кубка світу з триатлону

5 Читать новость на русском
Юлія Єлістратова (праворуч)
Юлія Єлістратова (праворуч) / Фото з відкритих джерел

Українська триатлоністка Юлія Єлістратова виборола срібну медаль на Кубку світу у Лімі (Перу).

Підсумковий хронометр у першої трійки призерок зафіксував на фініші однаковий час – 59:12.

Читайте також: Українка Єлістратова вчетверте виграла загальний залік Кубка Європи з тріатлону

Але чемпіонкою все ж стала японка Аі Уєда, срібло дісталося українці, а бронзу отримала Елізабет Браво з Еквадору.

Ця медаль стала дев'ятою нагородою українки на Кубках світу. Раніше Єлістратовій вдалося виграти три золота, одне срібло та чотири бронзи.

До слова, у жовтні житомирська триатлетка Юлія Єлістратова виграла золото Кубка Європи зі спринту в турецькій Аланії. Наша спортсменка подолала дистанцію за 01:01.14.

blog_ava
В Україні прогнозують землетрус: як діяти та що робити
сьогодні
23558
Автор: Вісент Луїс
Теги: Футбол Спорт Тріатлон
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Український боксер Глазков після поразки в чемпіонському бою працює далекобійником в США
сьогодні 12:21 Український боксер Глазков після поразки в чемпіонському бою працює далекобійником в США
Юрій Семенюк 790
Українець Безус шикарним голом допоміг "Генту" перемогти у Бельгії: відео
сьогодні 09:28 Українець Безус шикарним голом допоміг "Генту" перемогти у Бельгії: відео
Вісент Луїс 632
Топ-5 непереможних українських боксерів, які можуть стати чемпіонами світу
сьогодні 08:20 Топ-5 непереможних українських боксерів, які можуть стати чемпіонами світу
Андрій Тудовші 1524
Сон Хин Мін моторошно травмував футболіста "Евертона" і одразу розплакався: фото та відео
3 листопада 20:53 Сон Хин Мін моторошно травмував футболіста "Евертона" і одразу розплакався: фото та відео
Вісент Луїс 2680
Італійський спортсмен двічі за день побив світовий рекорд на велотреку: неймовірні результати
3 листопада 19:25 Італійський спортсмен двічі за день побив світовий рекорд на велотреку: неймовірні результати
Вісент Луїс 137
Новини
Більше новин
Залиште відгук