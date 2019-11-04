Українка Єлістратова виборола срібло Кубка світу з триатлону

Українська триатлоністка Юлія Єлістратова виборола срібну медаль на Кубку світу у Лімі (Перу).

Підсумковий хронометр у першої трійки призерок зафіксував на фініші однаковий час – 59:12.

Читайте також: Українка Єлістратова вчетверте виграла загальний залік Кубка Європи з тріатлону

Але чемпіонкою все ж стала японка Аі Уєда, срібло дісталося українці, а бронзу отримала Елізабет Браво з Еквадору.

Ця медаль стала дев'ятою нагородою українки на Кубках світу. Раніше Єлістратовій вдалося виграти три золота, одне срібло та чотири бронзи.

До слова, у жовтні житомирська триатлетка Юлія Єлістратова виграла золото Кубка Європи зі спринту в турецькій Аланії. Наша спортсменка подолала дистанцію за 01:01.14.