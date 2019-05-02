Українка з рекордом перемогла на марафоні в Польщі і отримала путівку на Олімпіаду
Українська бігунка Вікторія Хапіліна стала переможницею 18-го Краківського марафону, обійшовши найближчу суперницю з Кенії більш, ніж на 5 хвилин.
Перемога в Кракові з олімпійським нормативом дозволила Хапіліній дістати ліцензію, яка дає їй можливість поїхати на Олімпійські Ігри-2020 в Токіо. Результат склав 2:28.3.
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Зазначимо, що успіх українки вийшов рекордним. Спортсменка з Мелітополя встановила найкращий результат траси, побивши попереднє найкращий час на 11 секунд.
До слова, довжина Краківського марафону становить 42 кілометри і 195 метрів.
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