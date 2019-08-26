Українка Завацька припинила співпрацю з тренером після вильоту з US Open

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Катаріна Завацька
Катаріна Завацька / btu.org.ua

Українська тенісистка Катаріна Завацька припинила співпрацю з тренером Жаном-Рене Ліснаром, з яким працювала останні шість років.

US Open став останнім турніром для монегасків в якості наставника українки, повідомляє Xsport.

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"Це рішення було прийнято ще після поразки на Вімблдон. Я оголосила про свій намір розійтися. Ми домовилися, що US Open має стати останнім спільним турніром. Так і сталося", – сказала Завацька

Також українка повідомила, що її новим тренером буде хорват Міслав Хізак. Зазначимо, що в липні Катаріна виграла два турніри ITF поспіль. Українка була першою в Бієлле і Контрексвілі.

"Задавала собі питання – йти чи ні? Справжня дилема – титули прийшли за рахунок того, що я нарешті звільнилася, або все ж важка праця раніше не приводила до потрібного результату? У підсумку вирішила дотримуватися початкового вибору", – підсумувала вона.

Спорт 24 писав, що Завацька не зуміла пробитися в основну сітку US Open. Українка в півфіналі кваліфікації поступилася представниці Німеччини Анні-Лене Фрідзам.

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Теги: Спорт Теніс
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