Українка Завацька стала на крок ближчою до основної сітки Australian Open

Українська тенісистка Катаріна Завацька має шанс розпочати перший у сезоні турнір Grand Slam Australian Open безпосередньо з основної сітки.

Російська тенісистка Віра Звонарьова відмовилася від виступу на першому "Шоломі" нового сезону, на який заявлялася по "захищеному рейтингу".

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35-річна росіянка, що займає 159 місце в рейтингу WTA, в останній раз виходила на корт в червні, коли виступила в парному розряді турніру в Істборні. Останній турнір Великого Шолома в цьому році Звонарьова пропускала через травму лівого зап'ястя.

Таким чином, Катаріна піднялася на п'яте місце в альтернативному списку на потрапляння до основної сітки Australian Open, який стартує 20 січня.

Нагадаємо, у кваліфікації австралійського "мейджора" також заявлені українські тенісистки Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Дарія Лопатецька.