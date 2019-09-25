Українка Завацька вдруге в кар'єрі вийшла у чвертьфінал турніру WTA

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Катаріна Завацька
Катаріна Завацька / Фото з відкритих джерел

Катаріна Завацька в Ташкенті в другому колі WTA International в двох сетах переграла 135-у ракетку світу Терезу Мартінцову і вдруге в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру WTA.

Катаріна Завацька – Тереза Мартінцова 2:0 (6:4, 6:4)

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У першому сеті Завацька при рахунку 3:4 зробила два брейка і повела в рахунку, а у в середині другої партії виграла чотири гейми поспіль і не дозволила суперниці повернутися в гру.

Путівку до чвертьфіналу Катаріна забрала за рахунок активної гри на прийомі – 19-річна українка зробила п'ять брейків, чим компенсувала три невдалих гейми на своїй подачі.

Друга перемога в Ташкенті дозволила Завацькій в онлайн-версії рейтингу WTA піднятися на 128-й рядок. Українка гарантовано поб'є особистий рекорд, якщо в чвертьфіналі обіграє Татяну Марію або Анну Калінскую.

До слова, раніше Катаріна Завацька лише раз грала в чвертьфіналі турнірів WTA (Рабат-2018).

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Теги: Спорт Теніс
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