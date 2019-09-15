Українка Завацька з камбеком вийшла в основну сітку турніру WTA в Китаї

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Катаріна Завацька
Катаріна Завацька / Фото з відкритих джерел

Українська тенісистка Катаріна Завацька перемогла в другому матчі кваліфікації турніру в китайському Гуанчжоу.

19-річна спортсменка в фіналі кваліфікації обіграла китаянку Ванг Сіюй в трьох сетах – 6:7 (3:7), 6:1, 6:4.

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У першому сеті китайська спортсменка перемогла на тайбрейку, але потім Завацька впевнено зрівнялася по сетах, віддавши Ван Сіюй лише один гейм. У вирішальному сеті українка перемогла з рахунком 6:4.

Суперниця українки в першому раунді основної сітки змагання визначиться пізніше.

Нагадаємо, в першому раунді кваліфікації Завацька впевнено переграла італійську тенісистку Сару Еррані (6:2, 6:2).

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Теги: Спорт Теніс
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