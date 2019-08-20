Українка Завацька здобула вольову перемогу на старті кваліфікації US Open
Українська тенісистка Катаріна Завацька успішно стартувала в кваліфікації Відкритого чемпіонату США (US Open).
Завацька в трьох сетах перемогла Юлію Глушко – 5:7, 6:3, 6:2.
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Матч тривав 2 години і 27 хвилин. За цей час українка виконала 2 подачі навиліт, допустила стільки ж подвійних помилок і виграла 7 геймів на прийомі. Її суперниця, яка представляє Ізраїль, не зробила жодного ейсу, 4 рази помилилася при введенні м'яча в гру, а також реалізувала 4 брейк-поінти.
У наступному раунді суперницею Катаріни стане німецька тенісистка Анна-Лена Фрідсам, яка обіграла Анастасію Заріцьку з Чехії.
До слова, особистий рекорд для Катаріни Завацької на мейджорах – третє коло в кваліфікації (Ролан Гаррос-2019).
Днем раніше в кваліфікації US Open програла Ангеліна Калініна, яка в двох сетах поступилася місцевій спортсменці Лі Енн.
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