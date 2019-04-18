Українка завоювала золото Кубку світу з кікбоксингу

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Жителька Маріуполя Уляна Міщенко взяла золото Кубку світу з кікбоксингу. Змагання відбувались з 12 до 14 квітня в австрійському місті Інсбрук.

Участь у них взяли більше двох тисяч учасників із 39 країн.

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Мама дівчинки Марина Іванівна згадала, що спершу і не думала, що донька досягне таких результатів, бо в родині вважали, що це – її тимчасове захоплення.

улянаміщенко кікбоксинг
Чемпіонка Уляна Міщенко

Я думала, позаймається для себе, для досвіду: тренування, фізичні навантаження, дисципліна. Але вийшло все серйозно. Дякую тренеру, що він помітив та завжди її підтримує,
– сказала мати чемпіонки Марина Міщенко.

Уляна Міщенко вистояла два бої та завоювала золоту медаль у ваговій категорії до 65 кг.

уляна міщенко кікбоксинг
Трофей Уляни Міщенко

 За правилами розділу К-1, спортсменам дозволяється використовувати техніки з різних бойових мистецтв – з боксу, карате, тхеквондо тощо.

Перший бій був з місцевою суперницею з Австрії. Бій був непростий, бо це будинок суперниці. Другий бій я билася з суперницею з Кювета. З нею вже бій був складніше, тому що він фінальний. Було багато відповідальності,
– розповіла переможниця Кубку світу з кікбоксингу Уляна Міщенко.

Тренер Уляни – Руслан Осіпов, результатами задоволений. Каже, що після боїв на його ученицю чекає невеликий відпочинок, а потім – звісно тренування.

уляна міщенко кікбоксинг
Фото бою

"Багато відпочивати не вийде, тому що потрібно далі працювати, заробляти свій рейтинг і продовжувати готуватися до чемпіонату світу. Чемпіонат світу пройде в Хорватії в жовтні", – зазначив тренер Руслан Осіпів.

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Теги: Спорт Бокс Нагороди Новини Маріуполя
Джерело: 24 канал
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