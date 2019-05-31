Українка здобула срібну нагороду з артистичного плавання на етапі Світової серії
Українка Марта Федіна здобула срібну нагороду на восьмому етапі Світової серії FINA з артистичного плавання у Барселоні.
За технічне соло українка набрала 89,9790. Однак цього вистарчило лише для другого місця.
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Хоча від переможниці змагань – господарки турнір Оні Карбонель Марта Федіна відстала лише на 0,094. Бронза дісталася британці Кейт Шортман (82.4228).
Джерело: 24 канал
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