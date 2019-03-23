Українки Кіченок впевнено вийшли у друге коло турніру WTA в Маямі

Українські парниці сестри Кіченок стартували з перемоги на турнірі Premier Mandatory в Маямі. У першому колі парного розряду Надія і Людмила обіграли американський дует Анісімова/Ріск.

Людмила Кіченок/Надія Кіченок – Аманда Анісімова/Елісон Ріск 2:1 (6:3, 2:6, 10:4)

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Тенісистки провели на корті близько 70 хвилин, кожна пара виконала по три брейка за два сети. На вирішальному тай-брейку Людмила і Надія виграли п'ять розіграшів на подачі суперниць, а американки зробили два міні-брейка.

У другому раунді українську пару чекає поєдинок з шостими сіяними, Самантою Стосур (Австралія) і Чжан Шуай (Китай).

Нагадаємо, австралійсько-китайський дует в цьому році виграв Відкритий чемпіонат Австралії.

Спорт 24 писав, Еліна Світоліна програла матч другого кола хардового турніру серії Premier Mandatory в Маямі. 24-річна українка поступилася 50-й ракетці світу китаянці Ван Яфань.

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