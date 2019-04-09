Українки вибороли дві медалі на гран-прі з дзюдо в Туреччині: відео

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Анастасія Турчин (праворуч)
Анастасія Турчин (праворуч) / Фото з відкритих джерел

Представниці збірної України з дзюдо відзначилися кількома медалями в рамках гран-прі в Анталії, Туреччина.

Про це повідомляє Федерація дзюдо України у Facebook.

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Анастасія Турчин стала бронзовим призером у ваговій категорії до 78 кг. У протистоянні за медаль вона перемогла представницю Португалії Патрісію Сампайо.

У дивізіоні до 57 кг Марія Скора у боротьбі за "бронзу" взяла вверх над сербкою Марікою Перішич.

Також у найважчій жіночій категорії, понад 78 кг, Анастасія Сапсай в першому ж поєдинку програла туркені Кайрі Саїт.

Зазначимо, що гран-прі в Анталії є відбірковими змаганнями на ІІ Європейські ігри, які відбудуться 21 червня – 1 липня у Мінську.

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Теги: Спорт Дзюдо
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