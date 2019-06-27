Українки вибороли срібну та бронзову медалі на Європейських іграх у Мінську

Одразу дві нагороди здобули українські борчині на II Європейських іграх у Мінську 2019 - срібну та бронзову.

Спочатку українська борчиня Юлія Хавалджи, що виступає у ваговій категорії до 53 кг, здобувала срібну медаль. У фіналі вона поступилася представниці Швеції Софії Маттссон 6:4. Свої шість балів шведка заробила у першому періоді. У другому періоді Юлія Хавалджи заробила чотири бали, але цього виявилося замало. Тож лише срібло.

До слова: Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України

А вже згодом Алла Черкасова, що виступає у ваговій категорії до 68 кг, виборола бронзу II Європейських ігор-2019. У втішному фіналі їй теж випало боротися зі шведкою — Дженні Франссон. Українка перемогла 6:2.

Таким чином в України 27 медалей після сьомого дня змагань. В активі українців 7 золотих, 11 срібних та 9 бронзових медалей.