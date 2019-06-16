Українки вибороли три золоті медалі у Суперфіналі Світової серії FINA з артистичного плавання

Тричі сходили українські спортсменки на першу сходинку п'єдесталу на Суперфіналі Світової серії FINA з артистичного плавання в Будапешті.

Марта Федіна здобула золото у довільних програмах в соло, а також в дуеті, де вона виступала разом з Анастасією Савчук. В обох – з перевагою більш ніж три бали над найближчими суперницями та особистими рекордами.

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