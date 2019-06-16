Українки вибороли три золоті медалі у Суперфіналі Світової серії FINA з артистичного плавання
Тричі сходили українські спортсменки на першу сходинку п'єдесталу на Суперфіналі Світової серії FINA з артистичного плавання в Будапешті.
Марта Федіна здобула золото у довільних програмах в соло, а також в дуеті, де вона виступала разом з Анастасією Савчук. В обох – з перевагою більш ніж три бали над найближчими суперницями та особистими рекордами.
Читайте також: Усик офіційно відмовився від усіх поясів
Також підопічні Світлани Саідової впевнено виграли довільну групу, на 2,2 бали випередивши срібного призера – збірну Іспанії на чолі з Оною Карбонель.
Збірна України з артистичного плавання
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі