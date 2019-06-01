Українки здобули золоту нагороду з артистичного плавання Світової серії FINA у Барселоні

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Збірна України з артистичного плавання
Збірна України з артистичного плавання / НОК України

Збірна України поповнила свою скарбничку золотою нагородою з артистичного плавання у перший день Світової серії FINA у Барселоні.

Українки Марта Федіна та Анастасія Савчук здобули золото в технічному дуеті. Дівчата у підсумку набрали суму 91,0077, більш ніж на чотири бали випередивши господарок змагань Паулу Рамірес і Сару Салдана.

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Це вже друга нагорода українок під час етапу Світової серії FINA у Барселоні. Перед тим Марта Федіна здобула срібну нагороду у технічному соло.

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Теги: Спорт Новини Спорту Плавання
Джерело: 24 канал
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