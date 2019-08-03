Українcький баскетболіст Михайлюк розповів про несподівану зустріч з Роналду в сауні

Український баскетболіст клубу НБА "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк пригадав момент на ранньому етапі кар'єри, коли він міг опинитися в "Реалі".

Причому в мадридському клубі з гравцем поспілкувався зірковий португалець Кріштіану Роналду, який грав тоді за "Реал".

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Моєю мрією було грати в університеті. Коли надійшло запрошення в "Реал", то теж було дуже цікаво. Подання було на хорошому рівні. У Мадриді мені показували не тільки баскетбол, а й футбол, я сфотографувався з Кріштіану Роналду, всіх футболістів клубу бачив.



З Роналду побачилися в сауні. Футболісти були там після тренування, відновлювалися. І до мене вийшов Кріштіану Роналду, причому сказав по-російськи привіт. Він тоді зустрічався з Іриною Шейк,

– розповів Михайлюк.

Також Святослав Михайлюк розповів про "дідівщину" в клубах НБА. За словами українця, усі гравці, які виступають перший рік у НБА, з таким зіштовхуються.

Варто додати, що в лютому 2019 Михайлюк перейшов з "Лос-Анджелес Лейкерс" в "Детройт Пістонз".