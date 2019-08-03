Українcький баскетболіст Михайлюк розповів про несподівану зустріч з Роналду в сауні

31 Читать новость на русском
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк / ФБУ

Український баскетболіст клубу НБА "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк пригадав момент на ранньому етапі кар'єри, коли він міг опинитися в "Реалі".

Причому в мадридському клубі з гравцем поспілкувався зірковий португалець Кріштіану Роналду, який грав тоді за "Реал".

В яблучко: Влучний кидок українця Михайлюка потрапив у топ-5 моментів Літньої ліги НБА: відео

Моєю мрією було грати в університеті. Коли надійшло запрошення в "Реал", то теж було дуже цікаво. Подання було на хорошому рівні. У Мадриді мені показували не тільки баскетбол, а й футбол, я сфотографувався з Кріштіану Роналду, всіх футболістів клубу бачив.

З Роналду побачилися в сауні. Футболісти були там після тренування, відновлювалися. І до мене вийшов Кріштіану Роналду, причому сказав по-російськи привіт. Він тоді зустрічався з Іриною Шейк,
– розповів Михайлюк.

Також Святослав Михайлюк розповів про "дідівщину" в клубах НБА. За словами українця, усі гравці, які виступають перший рік у НБА, з таким зіштовхуються.

Варто додати, що в лютому 2019 Михайлюк перейшов з "Лос-Анджелес Лейкерс" в "Детройт Пістонз".

blog_ava
Головні новини 2 серпня: Богдан нікуди не йде, Польща головуватиме в Радбезі ООН
сьогодні
1864
Теги: Спорт Новини Спорту Святослав Михайлюк Кріштіану Роналду Баскетбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Маріуполь" стартує у Лізі Європи: що відомо про суперника "азовців" – АЗ Алкмар
2 серпня 16:30 "Маріуполь" стартує у Лізі Європи: що відомо про суперника "азовців" – АЗ Алкмар
Михайло Гема 365
Трансфери команд УПЛ: онлайн
2 серпня 13:57 Трансфери команд УПЛ: онлайн
11243
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
1 серпня 16:01 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
6106
День в історії: 10 років перемозі юнацької збірної України на Чемпіонаті Європи
2 серпня 15:40 День в історії: 10 років перемозі юнацької збірної України на Чемпіонаті Європи
138
"Шахтар" представив історичний комплект форми: фото
2 серпня 12:33 "Шахтар" представив історичний комплект форми: фото
973
Новини
Більше новин
Залиште відгук