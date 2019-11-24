Українку Ярославу Магучіх визнали найкращою молодою легкоатлеткою світу
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла у номінації "Зірка, що сходить" за версією Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF). Магучіх виступила у дисципліні стрибків у висоту.
Про те, що Магучіх стала лідеркою серед європейських легкоатлеток повідомили на сторінці World Athletics у твітері.
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Ім'я переможниці прозвучало під час урочистої церемонії нагородження World Athletics Awards в Монако. За підсумками року Магучіх виграла нагороду Петра Нуровскі як найкраща молода спортсменка за версією МОК.
Суперницями Магучіх були:
- Брітані Андерсон (Ямайка), біг
- Лемлі Хаїлу (Ефіопія), біг
- Гленда Морехон (Еквадор), спортивна ходьба
- Шакаррі Річардсон (США), біг
Досягнення та нагороди Магучіх
У фіналі чемпіонату світу з легкої атлетики в Катарі 18-річна українка встановила новий особистий рекорд, підкоривши позначку у 2,04 метра. Вона завоювала срібну медаль.
Також Магучіх встановила новий світовий рекорд серед спортсменок до 20 років. Ярослава зупинилася на висоті 2,04 метра і вирішила не продовжувати боротьбу.
Раніше Магучіх була визнана найкращою молодою спортсменкою в Європі.
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