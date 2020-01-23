Українку Ястремську звинувачують в шахрайстві з медичними перервами: подробиці

Колишня перша ракетка світу датчанка Каролін Возняцкі дорікнула українку Даяну Ястремську в неспортивній поведінці в матчі другого кола Відкритого чемпіонату Австралії.

Каролін виграла перший сет з рахунком 7:5, а при рахунку 5:4 на її користь у другому сеті Даяна викликала на корт лікаря, що не сподобалося датчанці.

Дивіться також: Ястремська програла на Australian Open, виграючи 5:1 та 3:0 – відео

У минулому році вся Австралія обурювалася, коли в фіналі турніру в Хуахіні проти Айли Томлянович Ястремська викликала лікаря при рахунку 2:5 – перед подачею австралійки. І в підсумку виграла.

А Кікі Бертенс з Нідерландів, яка особливо не любить привертати до себе увагу, під час турніру в Брісбені коментувала перерви, які українка бере в критичній близькості до поразки: "Я грала з нею тричі, і кожного разу все так було. Ось моя відповідь".

Каролін Возняцкі теж сказала, що була в курсі цієї тенденції:

Очевидно, вона намагалася збити мене з ритму. І не думаю, що з нею було щось не так при 5:4 – вона бігала абсолютно нормально. Вона не вперше так робить, я була до цього готова.

А в інтерв'ю на датському була трохи жорсткіше: "Це з юніорського тенісу. У юніорів так роблять. Напевно, вона коли-небудь виросте".

У соцмережах на Ястремську посипалося стільки звинувачень, що за неї довелося заступати її тренеру Саші Баїну. "Просто, щоб заткнути деяких і закінчити це. У Даяни вже кілька днів є проблеми з ногою. Але ви ж всі лікарі і тренери і знаєте про все краще, ніж вона або її команда", – написав німець.



Даяна Ястремська взяла медичну паузу у матчі з Каролін Возняцкі

У свою чергу, Ястремська в інтерв'ю сказала, що пошкодження вона отримала ще на турнірі в Аделаїді, де дійшла до фіналу, а в Мельбурні травма тільки посилилася.

Я розглядала такий варіант, щоб викликати лікаря раніше по ходу матчу, але думала, що все обійдеться. Якби я дійсно хотіла спробувати збити її ритм, то взяла б іншу перерву, коли програвала матч за рахунку 5:6 у другому сеті. У багатьох своїх матчах Возняцкі можна часто побачити з пов'язкою на нозі і вона бере медичні перерви, що взагалі-то нормально. Я ж не починаю шукати відповіді на запитання, робить вона це навмисно чи ні,

– заявила Даяна.

Зазначимо, що Ястремська після завершення австралійського мейджора втратить як мінімум три позиції в світовому рейтингу.