Українська гандболістка Стаценко хоче грати за збірну Росії

Українська гандболістка Дарина Стаценко хоче грати за збірну Росії. Уродженка Києва, яка виступає за "Динамо-Сінара Волгоград", може отримати російське громадянство.

Про те, що 17-річна гандболістка перебуває на стадії оформлення російського громадянства інформує handballfast.com.

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Українка 4 роки живе в Росії

Українка переїхала у Волгоград у 2016 році за порадою Заслуженого майстра спорту України та бронзової призерки Олімпійських ігор 2004 року Олени Яценко.

Тренер молодіжної збірної Росії Любов Сідорічева розраховує на неї на Молодіжному чемпіонаті світу 2020 року. Вона підтвердила, що Стаценко отримує російський паспорт.

"Якщо у Даші буде російське громадянство, я стовідсотково візьму її у свою команду. Наш чемпіонат світу пройде в одні терміни з чемпіонатом Європи у дорослої команди, і я, чесно кажучи, не сподіваюся, що нам віддадуть Олену Михайличенко. Тому в цій ситуації молюся за щасливе розв'язання питання з паспортом для Даші", – сказала Любов Сідорічева.

Рішення приймуть протягом пів року

Згідно з міжнародним регламентам, українка вже може виступати не тільки за дівочу команду (U-18), а й за молодіжну (U-20).

До приїзду у Волгоград українка ніколи не займалася в системі ДЮСШ.

Як пише handballfast.com, востаннє Дарина приїжджала з мамою у Москву для того, щоб донести в міграційний центр оновлені дані.

"Зараз вся сім'я у стані довгого очікування. Але тато впевнений, що протягом найближчих пів року все щасливо вирішиться на користь дочки і на чемпіонат світу (U-20) вона все ж відправиться", – мовиться у повідомленні.