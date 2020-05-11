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Українська модель з 13-м розміром грудей стане боксеркою: фото

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Міла Кузнєцова
Міла Кузнєцова / instagram.com/zvezdagramma

Українська модель Міла Кузнєцова хоче спробувати сили у спорті. Дівчина прагне стати професійною боксеркою.

Кузнєцова розповіла, що займатися боксом її надихнув музей Кличко, який вона відвідала у Києві перед карантином., інформує "Чемпіон".

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Ще до початку пандемії відвідала в Києві музей Кличко. Подивилася на чемпіонські пояси Віталія та Володимира, одягла рукавички і навіть трохи попрацювала на груші. Надихнулася настільки, що вирішила спробувати себе в боксі,
– сказала Міла.

Вона заявила, що почне займатися з тренером після того, як країна переможе пандемію COVID-19.


Міла Кузнєцова / фото champion.com.ua

Також у планах моделі з 13-м розміром грудей отримати ліцензію, щоб дебютувати у професійному боксі.

Якщо справа піде, буду оформляти в національній лізі професійного боксу України (НЛПБУ) боксерську ліцензію, щоб за декілька місяців дебютувати на професійному рингу,
– зазначила дівчина.

Міла переконана, що в організації трансляції поєдинку допоможуть партнери. Також вона розраховує на свою аудиторію в інстаграмі.

"Маю 550 тисяч підписників в Instagram, впевнена, що їм буде цікаво побачити мене в рингу. Є ідеї зробити з нього справжнє шоу", – резюмувала Кузнєцова.

Що відомо про Кузнєцову? Міла брала участь у конкурсі Miss Universe Plus Size 2019 року. На цей момент на її Instagram-каналі понад 550 тисяч підписників. 32-річна Міла працювала помічником адвоката.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Бокс Новини Спорту Спорт
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