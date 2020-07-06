Людмила Осадчук виступає за волейбольну команду з Луцька "Волинь-Університет-ОДЮСШ". Виступає вона на позиції крайнього нападника. Але крім гри у волейбол, може похвалитися і модельною зовнішністю, чим і користується.

На своїй сторінці в Instagram 23-річна дівчина виклала декілька фотосесій, пише 24 канал.

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На одній з них Людмила Осадчук позує з волейбольним м'ячем та у спокусливій білизні. А одне з фото підписує, що може хтос полюбить волейбол.

Ще одну фотосесію у білизні дівчина виклала згодом. Правда цього разу замість волейбольного м'яча компаній йї склав собака бійцівської породи доберман.

Нагадаємо, що Людмила Осадчук виступає за луцьку команду "Волинь-Університет-ОДЮСШ", яка грає в української жіночій Суперлізі. В цьому сезоні в чемпіонаті не було визначено переможця та призерів, адже турнір довелося перервати через епідемію коронавірусу та запроваджений карантин. Луцька команда на той час йшла на шостому місці в турнірній таблиці.